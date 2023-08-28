Конфетов Федор
Место рожденияТверская губерния, Старицкий уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская губерния, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
05.02.1889
Дочь: Ярлыкова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Конфетова Прасковья
Тверская область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Конфетов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Конфетова Прасковья
Тверская губерния, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1924
Сын: Конфетов Сергей Федорович
Мать ребёнка: Конфетова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Конфетова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Конфетова Прасковья
Смерть
Неизвестно