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Конфетов Федор

Место рождения

Тверская губерния, Старицкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская губерния, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
05.02.1889

Дочь: Ярлыкова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Конфетова Прасковья

Тверская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Конфетов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Конфетова Прасковья

Тверская губерния, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Конфетов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Конфетова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Конфетова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Конфетова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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