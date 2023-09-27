Мандрика Грыцько — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМандрика Грыцько

Мандрика Грыцько

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1620 и 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1620 и 1630

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1649
Род войск: Березовская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: реестровый казак
Военная служба
1654
Род войск: Березовская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: реестровый казак
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close