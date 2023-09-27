Мандрика Грыцько
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1620 и 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1620 и 1630
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1649
Род войск: Березовская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: реестровый казак
Военная служба
1654
Род войск: Березовская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: реестровый казак
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Смерть
Неизвестно