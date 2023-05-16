Шожап Вадим Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.2006
Дочь: Шожап Айлуна Вадимовна
Мать ребёнка: Шожап Шолбана Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.2009
Мать ребёнка: Шожап Шолбана Михайловна
Рождение ребёнка
06.11.2011
Дочь: Шожап Айслана Вадимовна
Мать ребёнка: Шожап Шолбана Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шожап Шолбана Михайловна