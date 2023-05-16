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Шожап Вадим Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.2006

Дочь: Шожап Айлуна Вадимовна

Мать ребёнка: Шожап Шолбана Михайловна

Рождение ребёнка
24.09.2009

Сын: Шожап Оттук Вадимович

Мать ребёнка: Шожап Шолбана Михайловна

Рождение ребёнка
06.11.2011

Дочь: Шожап Айслана Вадимовна

Мать ребёнка: Шожап Шолбана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шожап Шолбана Михайловна

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