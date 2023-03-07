Макшеев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения24.05.1822
Дата смерти14.04.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1847 по 1855
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1855 по 1892
Смерть
14.04.1892