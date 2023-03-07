Макшеев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макшеев Алексей Иванович

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Место рождения

Гряда, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.05.1822

Дата смерти

14.04.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Гряда, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1847 по 1855
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1855 по 1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.04.1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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