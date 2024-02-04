Хамидуллин Шарифулла Халикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Шарифулла Халикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидуллин Халик Айтбаевич

Мать: Хамидуллина Гульсамау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Фанис Шарифуллаевич

Мать ребёнка: Хамидуллина Калия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамидуллина Гузель Шарифуллаевна

Мать ребёнка: Хамидуллина Калия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидуллина Калия

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