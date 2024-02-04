Хамидуллин Шарифулла Халикович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамидуллин Халик Айтбаевич
Мать: Хамидуллина Гульсамау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Фанис Шарифуллаевич
Мать ребёнка: Хамидуллина Калия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамидуллина Гузель Шарифуллаевна
Мать ребёнка: Хамидуллина Калия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамидуллина Калия