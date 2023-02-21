Мальков Федор Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972
Рождение ребёнка
27.03.1998
Дочь: Малькова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Малькова Людмила Вадимовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.03.2010
Дочь: Малькова Маргарита Федоровна
Мать ребёнка: Малькова Людмила Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно