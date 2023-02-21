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Мальков Федор Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972

Отец: Мальков Юрий Федорович

Мать: Малькова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.1998

Дочь: Малькова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Малькова Людмила Вадимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.03.2010

Дочь: Малькова Маргарита Федоровна

Мать ребёнка: Малькова Людмила Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малькова Людмила Вадимовна

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