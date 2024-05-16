Дробязко (Белякова) Иустинья Григорьевна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дробязко (Белякова) Иустинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

18.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробязко Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Дробязко Тимофей Пименович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дробязко Аркадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Дробязко Тимофей Пименович

Рождение ребёнка
07.01.1935

Сын: Дробязко Евгений Тимофеевич

Отец ребёнка: Дробязко Тимофей Пименович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Дробязко Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Дробязко Тимофей Пименович

Смерть
18.10.1969

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