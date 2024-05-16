Дробязко (Белякова) Иустинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти18.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробязко Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Дробязко Тимофей Пименович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дробязко Аркадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Дробязко Тимофей Пименович
Рождение ребёнка
07.01.1935
Сын: Дробязко Евгений Тимофеевич
Отец ребёнка: Дробязко Тимофей Пименович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Дробязко Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Дробязко Тимофей Пименович
Смерть
18.10.1969