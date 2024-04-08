Василий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Пётр
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Агафапот Васильев
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Фома Васильев
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно