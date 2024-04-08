Василий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1825 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Агафапот Васильев

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Фома Васильев

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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