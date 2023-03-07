Луппов (Лунпов) Ермолай Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуппов (Лунпов) Ермолай Тимофеев

Луппов (Лунпов) Ермолай Тимофеев

avatar

Место рождения

Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Луппов (лунпов) Тимофей Константинов

Мать: не указана

Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close