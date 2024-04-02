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Пекарский Анатолий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1941

Отец: Пекарский Константин Анатольевич

Мать: Пекарская Анна Моисеевна

Бракосочетание
24.12.1964

Жена: Пекарская Людмила Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1966

Дочь: Пекарская Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Пекарская Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Пекарская Людмила Ивановна

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