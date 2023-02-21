Зайончковский Медард (Ипполитович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1862
Сын: Зайончковский Андрей Медардович
Мать ребёнка: Зайончковская Надежда Николаевна
Oryol, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
статский советник, начальник Туркестанского почтово-телеграфного округа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайончковский Николай Медардович
Мать ребёнка: Зайончковская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путята Зинаида Медардовна
Мать ребёнка: Зайончковская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Медардовна
Мать ребёнка: Зайончковская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Какурина Анна Медардовна
Мать ребёнка: Зайончковская Надежда Николаевна
Смерть
Неизвестно