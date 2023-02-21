Зайончковский Медард (Ипполитович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайончковский Медард (Ипполитович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1862

Сын: Зайончковский Андрей Медардович

Мать ребёнка: Зайончковская Надежда Николаевна

Oryol, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
статский советник, начальник Туркестанского почтово-телеграфного округа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайончковский Николай Медардович

Мать ребёнка: Зайончковская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путята Зинаида Медардовна

Мать ребёнка: Зайончковская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Медардовна

Мать ребёнка: Зайончковская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Какурина Анна Медардовна

Мать ребёнка: Зайончковская Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно
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