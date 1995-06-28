Горкуша (Доровешкина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горкуша (Доровешкина) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1909

Дата смерти

28.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909

Отец: Доровешкин Сергей Карпович

Мать: Доровешкина (Михеева) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горкуша Петр Павлович

Рождение ребёнка
20.05.1939

Дочь: Медведева (Горкуша) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Горкуша Петр Павлович

Смерть
28.06.1995

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