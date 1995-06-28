Горкуша (Доровешкина) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1909
Дата смерти28.06.1995
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горкуша Петр Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1939
Дочь: Медведева (Горкуша) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Горкуша Петр Павлович
Смерть
28.06.1995