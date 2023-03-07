Антон Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Василий Антонов
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Михайла Антонов
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Павел Антонов
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Фёдор Антонов
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Прокофий Антонов
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Место жительства
С 1782
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Агафон Антонов
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Алена Антонова
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Степанова
Смерть
1818