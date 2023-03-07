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Антон Андреев

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Место рождения

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1748 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1788 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Василий Антонов

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Михайла Антонов

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Павел Антонов

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Фёдор Антонов

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Прокофий Антонов

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1782
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Агафон Антонов

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Алена Антонова

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Степанова

Смерть
1818
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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