Графов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Графова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Графова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Графова Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно