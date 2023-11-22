Соколов Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1932
Дата смерти1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1932
Отец: Соколов Александр Андреевич
Мать: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
22.07.1968
Сын: Соколов Александр Игоревич
Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева
Рождение ребёнка
26.04.1970
Дочь: Бушуева Светлана Игоревна
Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева
Рождение ребёнка
21.02.1974
Дочь: Соколова Надежда Игоревна
Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева
Рождение ребёнка
12.05.1976
Дочь: Дульцева Любовь Игоревна
Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева
Рождение ребёнка
15.07.?
Дочь: Марьина Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагунова Ираида Игоревна
Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брезгина Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева
Смерть
1991