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Соколов Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1932

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1932

Отец: Соколов Александр Андреевич

Мать: Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
22.07.1968

Сын: Соколов Александр Игоревич

Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева

Рождение ребёнка
26.04.1970

Дочь: Бушуева Светлана Игоревна

Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева

Рождение ребёнка
21.02.1974

Дочь: Соколова Надежда Игоревна

Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева

Рождение ребёнка
12.05.1976

Дочь: Дульцева Любовь Игоревна

Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева

Рождение ребёнка
15.07.?

Дочь: Марьина Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагунова Ираида Игоревна

Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брезгина Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Соколова Антонина Афанасьева

Смерть
1991
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