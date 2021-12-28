Лёхкий Артур Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёхкий Артур Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.2021

Пол

Мужской

Отец

1995 г.р.

Мать

2001 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2021

Отец: Лёхкий Михаил Николаевич

Мать: Лёхкая Мария Александровна

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