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Лёхкий Артур Михайлович
Лёхкий Артур Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.12.2021
Пол
Мужской
Отец
Лёхкий Михаил Николаевич
1995 г.р.
Мать
Лёхкая Мария Александровна
2001 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2021
Отец:
Лёхкий Михаил Николаевич
Мать:
Лёхкая Мария Александровна
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