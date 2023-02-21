Agayeva Агаева Sona — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Agayeva Агаева Sona

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Kərəm (Карам)

Отец ребёнка: Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Agayeva Агаева Həqiqət (Хагигат) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1942

Сын: Agayev Агаев Sərrəf (Сарраф) Abdulhüseyin oğlu (Абдулгусейин оглы)

Отец ребёнка: Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

Рождение ребёнка
1948

Сын: Agayev Агаев Kərəm (Карам) Abdulhüseyin oğlu (Абдулгусейин оглы)

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Agayev Агаев Abdulhüseyin (Абдулгусейин) Əlmərdan oğlu (Алмардан оглы)

Смерть
Неизвестно
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