Agayeva Агаева Sona
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Agayeva Агаева Həqiqət (Хагигат) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1948
Сын: Agayev Агаев Kərəm (Карам) Abdulhüseyin oğlu (Абдулгусейин оглы)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно