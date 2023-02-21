Жильцов Лаврентий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцов Лаврентий Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1836

Сын: Жильцов Флор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Жильцова Соломония Флоровна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно
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