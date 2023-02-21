Жильцов Лаврентий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1836
Сын: Жильцов Флор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Жильцова Соломония Флоровна
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно