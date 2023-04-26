Кравчук (Кравчук) Ольга
Место рожденияСочи
Дата рождения30.09.1958
Дата смерти20.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1958
Отец: Кравчук Владимир
Мать: Кравчук Христина (Катя)
Сочи
Рождение ребёнка
03.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муценик Юрий
Сочи
Рождение ребёнка
01.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муценик Юрий
Сочи
Развод
Неизвестно
Муж: Муценик Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муценик Юрий
Сочи
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
20.09.1993
Сочи
Причина смерти: автобус
Похороны
Неизвестно
Сочи