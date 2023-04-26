Кравчук (Кравчук) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравчук (Кравчук) Ольга

Место рождения

Сочи

Дата рождения

30.09.1958

Дата смерти

20.09.1993

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1958

Отец: Кравчук Владимир

Мать: Кравчук Христина (Катя)

Сочи
Рождение ребёнка
03.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муценик Юрий

Сочи
Рождение ребёнка
01.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муценик Юрий

Сочи
Развод
Неизвестно

Муж: Муценик Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муценик Юрий

Сочи
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
20.09.1993
Сочи
Причина смерти: автобус
Похороны
Неизвестно
Сочи
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