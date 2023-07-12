Сергеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Владимир

Сергеев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Валентин Владимирович

Мать ребёнка: Сергеева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Кристина Владимировна

Мать ребёнка: Сергеева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Сергеева Любовь