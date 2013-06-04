Лыжина (Царпкина) Нина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжина (Царпкина) Нина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1927

Дата смерти

04.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1927

Отец: Царапкин Константин Семёнович

Мать: Царапкина Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
13.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыжин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыжин Александр Александрович

Отец ребёнка: Лыжин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыжин Александр Васильевич

Смерть
04.06.2013
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