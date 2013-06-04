Лыжина (Царпкина) Нина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1927
Дата смерти04.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1927
Рождение ребёнка
13.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лыжин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыжин Александр Александрович
Отец ребёнка: Лыжин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2013