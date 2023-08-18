Покрышкина (Вотякова) Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина (Вотякова) Анна Стефанова

Место рождения

с. Нылга, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Нылга, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Покрышкин Яков Феодоров

с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Яков Феодоров

Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова жена
Место жительства
Неизвестно
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782
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