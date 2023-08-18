Покрышкина (Вотякова) Анна Стефанова
Место рожденияс. Нылга, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Нылга, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Покрышкин Яков Феодоров
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова жена
Место жительства
Неизвестно
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782