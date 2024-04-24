Жидков Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидков Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1901 ст.

Жена: Жидкова (Орлова) Павла Филиппова

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038699, стр. 808 Поручители по жениху: Ефремовский мещанин Сергей Ильин Поляков, крестьянин Силинской волости Илья Петров Рожн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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