Жидков Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038699, стр. 808 Поручители по жениху: Ефремовский мещанин Сергей Ильин Поляков, крестьянин Силинской волости Илья Петров Рожн... Показать все
Смерть
Неизвестно