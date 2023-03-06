Жаров Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Федор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаров Дмитрий Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Жарова Екатерина Алексеевна

Старая Кутля, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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