Слободчук Ирина Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912
Отец: Иосип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1940
Дочь: Слободчук Валентина Павловна
Отец ребёнка: Слободчук Павел Петрович
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
18.03.1944
Сын: Слободчук Виктор Павлович
Отец ребёнка: Слободчук Павел Петрович
Рождение ребёнка
02.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слободчук Павел Петрович
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слободчук Павел Петрович
Смерть
Неизвестно