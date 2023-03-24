Слободчук Ирина Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчук Ирина Иосиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1940 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912

Отец: Иосип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1940

Дочь: Слободчук Валентина Павловна

Отец ребёнка: Слободчук Павел Петрович

Бракосочетание
До 1940

Муж: Слободчук Павел Петрович

Рождение ребёнка
18.03.1944

Сын: Слободчук Виктор Павлович

Отец ребёнка: Слободчук Павел Петрович

Рождение ребёнка
02.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слободчук Павел Петрович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слободчук Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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