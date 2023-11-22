Шарыгина (Панихина?) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина (Панихина?) Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

26.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Панихин? Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
06.04.1900

Муж: Шарыгин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шарыгин Николай Александрович

Отец ребёнка: Шарыгин Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1908

Дочь: Трушкова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Шарыгин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Шарыгин Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Шарыгин Александр Иванович

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елистратова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Шарыгин Александр Иванович

Смерть
26.08.1956
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