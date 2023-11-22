Шарыгина (Панихина?) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти26.08.1956
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Панихин? Александр
Бракосочетание
06.04.1900
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шарыгин Николай Александрович
Отец ребёнка: Шарыгин Александр Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1908
Дочь: Трушкова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Шарыгин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шарыгин Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Шарыгин Александр Иванович
Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елистратова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Шарыгин Александр Иванович
Смерть
26.08.1956