Розалиева (Воздвиженская) Александра Дометиевна 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Розалиева (Воздвиженская) Александра Дометиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Около 1902

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Воздвиженский Дометий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розалиев Георгий (Егор) Семенович

Рождение ребёнка
13.01.1862

Сын: Розалиев Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Розалиев Георгий (Егор) Семенович

Рождение ребёнка
05.06.1864

Дочь: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна

Отец ребёнка: Розалиев Георгий (Егор) Семенович

с. Беленькое Николаевский уезд
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Побрейн (Розалиева) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Розалиев Георгий (Егор) Семенович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Камчаткина (Розалиева) Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Розалиев Георгий (Егор) Семенович

Смерть
Около 1902

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