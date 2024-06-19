Розалиева (Воздвиженская) Александра Дометиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиОколо 1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Воздвиженский Дометий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1862
Сын: Розалиев Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Розалиев Георгий (Егор) Семенович
Рождение ребёнка
05.06.1864
Дочь: Ляховская (Розалиева) Антонина Георгиевна
Отец ребёнка: Розалиев Георгий (Егор) Семенович
с. Беленькое Николаевский уезд
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Побрейн (Розалиева) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Розалиев Георгий (Егор) Семенович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Камчаткина (Розалиева) Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Розалиев Георгий (Егор) Семенович
Смерть
Около 1902