Зломанов Терентий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
09.09.1801
Дочь: Анна Терентьева
Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
05.02.1803
Дочь: Агафья Терентьева
Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Смирнова Анна Терентьева
Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1808
Сын: Зломанов Тимофей Терентьев
Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
21.03.1810
Дочь: Ершова Ульяна Терентьва
Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
01.12.1811
Дочь: Настасья Терентьева
Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
10.02.1813
Дочь: Дарья Терентьева
Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
06.10.1814
Сын: Зломанов Михаил Терентьев
Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
09.03.1816
Дочь: Христиан Терентьева
Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
01.05.1817
Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
14.07.1824
Сын: Зломанов Владимир Терентьев
Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858