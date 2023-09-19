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Зломанов Терентий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Зломанов Андрей Михайлов

Мать: Зломанова Пелагея Козьмина

Рождение ребёнка
09.09.1801

Дочь: Анна Терентьева

Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
05.02.1803

Дочь: Агафья Терентьева

Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Смирнова Анна Терентьева

Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
1808

Сын: Зломанов Тимофей Терентьев

Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
21.03.1810

Дочь: Ершова Ульяна Терентьва

Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
01.12.1811

Дочь: Настасья Терентьева

Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
10.02.1813

Дочь: Дарья Терентьева

Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
06.10.1814

Сын: Зломанов Михаил Терентьев

Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
09.03.1816

Дочь: Христиан Терентьева

Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
01.05.1817

Сын: Зломанов Еремей Терентьв

Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
14.07.1824

Сын: Зломанов Владимир Терентьев

Мать ребёнка: Зломанова Авдотья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зломанова Авдотья Никитина

Смерть
1858
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