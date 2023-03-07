Кудряшов Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Артём Анатольевич
Мать ребёнка: Кудряшова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудряшова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Кудряшова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Леонид Анатольевич
Мать ребёнка: Кудряшова Светлана
Смерть
Неизвестно