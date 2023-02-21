Родионов Александр Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.12.1881
Бракосочетание
08.11.1906
Жена: Родионова Дария Эрастова
поручители: по жениху села Новой Рачейки крестьяне Петр Иванов Медведев и Николай Федоров Тенетов, а по невесте крестьяне: Платон Петров Беляков и Иван Васильев Червяков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
11.04.1911
Сын: Родионов Василий Александров
Мать ребёнка: Родионова Дария Эрастова
Рождение ребёнка
26.12.1914
Сын: Родионов Иоанн Александрович)
Мать ребёнка: Родионова Дария Эрастова
Рождение ребёнка
01.07.1918
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Родионова Дария Эрастова
Смерть
Неизвестно