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Родионов Александр Евдокимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.12.1881

Отец: Родионов Евдоким Никитин

Мать: Родионова Евфимия Назарова

Бракосочетание
08.11.1906

Жена: Родионова Дария Эрастова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по жениху села Новой Рачейки крестьяне Петр Иванов Медведев и Николай Федоров Тенетов, а по невесте крестьяне: Платон Петров Беляков и Иван Васильев Червяков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
11.04.1911

Сын: Родионов Василий Александров

Мать ребёнка: Родионова Дария Эрастова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1914

Сын: Родионов Иоанн Александрович)

Мать ребёнка: Родионова Дария Эрастова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1918

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Родионова Дария Эрастова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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