Гуляков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Гуляков Василий Иванович
Мать: Гулякова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гулякова (Филиппова) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Гуляков Александр Иванович
Мать ребёнка: Гулякова (Филиппова) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
1962
Мать ребёнка: Гулякова (Филиппова) Раиса Ивановна
Смерть
1972