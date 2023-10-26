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Гуляков Иван Васильевич

Место рождения

Дивеев Усад, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Гуляков Василий Иванович

Мать: Гулякова Ксения Ивановна

Дивеев Усад, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Гулякова (Филиппова) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Гуляков Александр Иванович

Мать ребёнка: Гулякова (Филиппова) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Гуляков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Гулякова (Филиппова) Раиса Ивановна

Смерть
1972

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