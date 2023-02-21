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Звонцова Мария Христановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.?

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?

Отец: Емцов Христан

Мать: Емцова Лукерья Малафеевна

Рождение ребёнка
12.09.1921

Сын: Звонцов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Звонцов Василий

Рождение ребёнка
03.12.1923

Сын: Звонцов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Звонцов Василий

Рождение ребёнка
09.09.1928

Дочь: Сбитнева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Звонцов Василий

Смерть
1980
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