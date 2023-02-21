Звонцова Мария Христановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.?
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?
Отец: Емцов Христан
Рождение ребёнка
12.09.1921
Отец ребёнка: Звонцов Василий
Рождение ребёнка
03.12.1923
Сын: Звонцов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Звонцов Василий
Рождение ребёнка
09.09.1928
Дочь: Сбитнева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Звонцов Василий
Смерть
1980