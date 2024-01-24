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Поспелов Василий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

24.10.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Поспелов Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1899

Сын: Поспелов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
11.01.1901

Сын: Поспелов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
09.03.1902

Сын: Поспелов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
30.08.1904

Сын: Поспелов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.1907

Сын: Поспелов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
08.05.1914

Сын: Поспелов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна

Смерть
24.10.1916
Рождение ребёнка
27.12.1916

Дочь: Поспелова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна

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