Поспелов Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти24.10.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Поспелов Виктор
Рождение ребёнка
16.02.1899
Сын: Поспелов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
11.01.1901
Сын: Поспелов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1902
Сын: Поспелов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
30.08.1904
Сын: Поспелов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.1907
Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
08.05.1914
Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна
Смерть
24.10.1916
Рождение ребёнка
27.12.1916
Дочь: Поспелова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Поспелова Екатерина Николаевна