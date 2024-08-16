Овчинкин Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинкин Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.09.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1920

Сын: Овчинкин Николай Семенович

Мать ребёнка: Овчинкина Анастасия Федоровна

Смерть
02.09.1933
Бракосочетание
22.02.1956

Жена: Овчинкина Ксения Ивановна

Королёв, Королев, Московская область
г. Костино

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