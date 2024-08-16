Овчинкин Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.09.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1920
Сын: Овчинкин Николай Семенович
Мать ребёнка: Овчинкина Анастасия Федоровна
Смерть
02.09.1933
Бракосочетание
22.02.1956
Королёв, Королев, Московская область
г. Костино