(Казакова) Фекла Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Казаков Влас Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Окладников Степан Андреевич
Отец ребёнка: Окладников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Окладников Павел Андреевич
Отец ребёнка: Окладников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Окладников Иван Андреевич
Отец ребёнка: Окладников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Окладникова) Макрина Андреевна
Отец ребёнка: Окладников Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно