(Казакова) Фекла Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казакова) Фекла Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Казаков Влас Сидорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окладников Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Окладников Степан Андреевич

Отец ребёнка: Окладников Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Окладников Павел Андреевич

Отец ребёнка: Окладников Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Окладников Иван Андреевич

Отец ребёнка: Окладников Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Окладникова) Макрина Андреевна

Отец ребёнка: Окладников Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

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