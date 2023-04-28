Чернышов Осип Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Осип Федорович

Место рождения

Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Чернышов Варлаам Иосифов

Мать ребёнка: Чернышова Аграфена

Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Чернышов Степан Осипович

Мать ребёнка: Чернышова Аграфена

Место жительства
Вычислено 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Чернышов Павел Осипович

Мать ребёнка: Чернышова Аграфена

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Елена Осиповна

Мать ребёнка: Чернышова Аграфена

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Чернышов Иван Осипович

Мать ребёнка: Чернышова Аграфена

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Аграфена

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