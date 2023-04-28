Чернышов Осип Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Мать ребёнка: Чернышова Аграфена
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Мать ребёнка: Чернышова Аграфена
Место жительства
Вычислено 1817
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Мать ребёнка: Чернышова Аграфена
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Елена Осиповна
Мать ребёнка: Чернышова Аграфена
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Мать ребёнка: Чернышова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышова Аграфена