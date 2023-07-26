Кальвияйнен Ева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Кяльвияйнен Иван
Отец ребёнка: Кяльвияйнен Матвей
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кяльвияйнен Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Ольга
Отец ребёнка: Кяльвияйнен Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кяльвияйнен Матвей
Смерть
Неизвестно