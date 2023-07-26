Кальвияйнен Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальвияйнен Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Кяльвияйнен Иван

Отец ребёнка: Кяльвияйнен Матвей

Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кяльвияйнен Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Ольга

Отец ребёнка: Кяльвияйнен Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кяльвияйнен Матвей

Смерть
Неизвестно