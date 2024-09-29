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Бабин Алексей Николаевич

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1958

Дата смерти

?.09.1990

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бабина (Карманова) Елизавета Андреевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.09.1990

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