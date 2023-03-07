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Тумасов Тарас Исаевич

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Место рождения

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тумасов Исай

Мать: не указана

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.07.1887 ст.

Дочь: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Мать ребёнка: Тумасова Наталия Феодоровна

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Тумасов Иван

Мать ребёнка: Тумасова Наталия Феодоровна

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Тумасов Николай

Мать ребёнка: Тумасова Наталия Феодоровна

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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