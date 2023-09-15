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(Корсун) Анастасия Аггеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

23.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1886

Отец: Корсун Аггей Симеонович

Мать: Корсун Варвара Наумовна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 137 /, м/к-1886г./ зап.№ 28 /
Крещение
23.05.1886
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1886г./ зап.№ 28 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 137 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая лука : Умывенко Федот Михайлович и Корсуна Елисея дочь-девка Матрона.
Смерть
Неизвестно
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