(Корсун) Анастасия Аггеевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1886
Отец: Корсун Аггей Симеонович
Мать: Корсун Варвара Наумовна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 137 /, м/к-1886г./ зап.№ 28 /
Крещение
23.05.1886
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1886г./ зап.№ 28 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 137 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая лука : Умывенко Федот Михайлович и Корсуна Елисея дочь-девка Матрона.
Смерть
Неизвестно