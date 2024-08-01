Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти14.08.1966
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мягков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сатинова (Мягкова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Мягков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мягков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Чернова (Мягкова) Главдия Ивановна
Отец ребёнка: Мягков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1916
Дочь: Мягкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Мягков Иван Васильевич
Смерть
14.08.1966