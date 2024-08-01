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Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

14.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кирпичев Николай Михайлович

Мать: Кирпичева Арина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Федор Иванович

Отец ребёнка: Мягков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сатинова (Мягкова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Мягков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Мягков Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Чернова (Мягкова) Главдия Ивановна

Отец ребёнка: Мягков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1916

Дочь: Мягкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Мягков Иван Васильевич

Смерть
14.08.1966

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