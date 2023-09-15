Саввина Евдокия
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1865 ст.
Сын: Михеев Михаил
Отец ребёнка: Еремеев Михей
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Михеев Еким
Отец ребёнка: Еремеев Михей
Рождение ребёнка
01.04.1883 ст.
Сын: Михеев Аристарх
Отец ребёнка: Еремеев Михей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремеев Михей
Смерть
Неизвестно