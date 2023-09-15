Саввина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввина Евдокия

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Савва

Мать: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.11.1865 ст.

Сын: Михеев Михаил

Отец ребёнка: Еремеев Михей

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Михеев Еким

Отец ребёнка: Еремеев Михей

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.04.1883 ст.

Сын: Михеев Аристарх

Отец ребёнка: Еремеев Михей

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Михей

Смерть
Неизвестно
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