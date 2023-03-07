Хуснигулсалтана Абдулнасырова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Абдулнасыр Муртазин
Мать: Гульбустана
Бракосочетание
1830
Муж: Ильчегул
Брачный обряд проводится в несколько этапов. Сватовство, договор о расходах и калыме, никах (чтение молитвы, подобно венчанию у христиан) и сама свадьба. Калым за невесту в зависимости от договореннос... Показать все
Бракосочетание
1838
Муж: Абдрашит
Место жительства
Неизвестно
Тугузлы, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно