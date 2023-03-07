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Хуснигулсалтана Абдулнасырова

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

1785 г.р.

Муж

1800 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1813

Отец: Абдулнасыр Муртазин

Мать: Гульбустана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1830

Муж: Ильчегул

Брачный обряд проводится в несколько этапов. Сватовство, договор о расходах и калыме, никах (чтение молитвы, подобно венчанию у христиан) и сама свадьба. Калым за невесту в зависимости от договореннос... Показать все
Бракосочетание
1838

Муж: Абдрашит

Место жительства
Неизвестно
Тугузлы, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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