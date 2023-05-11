Голубкова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Голубков Александр Яковлевич

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Александровна

Отец ребёнка: Голубков Александр Яковлевич

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Александровна

Отец ребёнка: Голубков Александр Яковлевич

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно
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