Иванов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1963
Дата смерти05.06.2000
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1963
Отец: Иванов Владимир Семенович
Мать: Иванова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Лариса Николаевна
Чернавский, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
05.06.2000
Юрга, Юргинский, Кемеровская область