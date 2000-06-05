Иванов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1963

Дата смерти

05.06.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1963

Отец: Иванов Владимир Семенович

Мать: Иванова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Лариса Николаевна

Чернавский, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
05.06.2000
Юрга, Юргинский, Кемеровская область
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