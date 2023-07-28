Скакунов Николай Николаев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1910 ст.
Мать ребёнка: Скакунова Анна Иоакимова
запись о рождении сделана в метрической книге Богоявленской церкви с.Ягошур (Юнда) Ф. 258, оп.1, д.33 рождения, бракосочетания, смерти 1910
Упоминание
31.10.1910 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1911 ст.
Сын: Скакунов Анатолий Николаев
Мать ребёнка: Скакунова Анна Иоакимова
запись о рождении сделана в метрической книге Богоявленской церкви с.Ягошур (Юнда). Ф. 258, оп.1, д.37
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скакунова Анна Иоакимова
Смерть
Неизвестно