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Скакунов Николай Николаев

Место рождения

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.10.1910 ст.

Сын: Скакунов Виктор Николаев

Мать ребёнка: Скакунова Анна Иоакимова

Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
запись о рождении сделана в метрической книге Богоявленской церкви с.Ягошур (Юнда) Ф. 258, оп.1, д.33 рождения, бракосочетания, смерти 1910
Упоминание
31.10.1910 ст.
Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.10.1911 ст.

Сын: Скакунов Анатолий Николаев

Мать ребёнка: Скакунова Анна Иоакимова

Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
запись о рождении сделана в метрической книге Богоявленской церкви с.Ягошур (Юнда). Ф. 258, оп.1, д.37
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скакунова Анна Иоакимова

Смерть
Неизвестно