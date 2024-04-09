Шканов Никита Афонасьевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шканов Никита Афонасьевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Шканов Афонасей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Шканов Роман Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Шканов Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Шканов Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Дочь: (Шканова) Аксинья Никитична

Мать ребёнка: не указана

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