Шканов Никита Афонасьевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Шканов Афонасей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Шканов Роман Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Шканов Иван Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Шканов Иван Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Дочь: (Шканова) Аксинья Никитична
Мать ребёнка: не указана