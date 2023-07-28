Коноплёва (Бзникина) Любовь Кирилловна
Место рождения
Дата рождения19.05.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1924
Отец: Бзникин Кирилл Демидович
Мать: Бзникина Марья Абрамовна
Рождение ребёнка
29.04.1954
Сын: Коноплёв Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Коноплёв Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплёв Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Коноплёв Михаил Фёдорович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Власово, Шатура, Московская область