Коноплёва (Бзникина) Любовь Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва (Бзникина) Любовь Кирилловна

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

19.05.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1924

Отец: Бзникин Кирилл Демидович

Мать: Бзникина Марья Абрамовна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.04.1954

Сын: Коноплёв Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Коноплёв Михаил Фёдорович

Рошаль, Рошаль, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплёв Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Коноплёв Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Рошаль, Рошаль, Московская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Власово, Шатура, Московская область