Кирсанов Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1948
Дата смерти19.07.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Россия
Смерть
19.07.2012