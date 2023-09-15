Рублева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева Елизавета

Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
До 1955

Муж: Рублев Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублев Ефим Ефимович

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублев Ефим Ефимович

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
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